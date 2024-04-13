Юрий Куклачёв перенёс трёхчасовую операцию на сердце

Артист находится в тяжёлом состоянии

Юрий Куклачёв после инфаркта находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, написал у себя в Telegram-канале директор Цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. По его словам, артист перенёс трёхчасовую операцию на сердце.

Куклачёву стало плохо вечером 12 апреля на юбилейном концерте по случаю его 75-летия. Клоуна срочно госпитализировали с жалобами на сердце.

Концерт назывался "Самый добрый клоун". По словам сына артиста, он выложился на сцене по полной и уже после представления начал жаловаться на боли в груди.

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