В Оренбурге продолжается стремительный подъём воды

Пик паводка ещё не пройден

Уровень реки Урал в Оренбурге за ночь вырос почти на десять сантиметров и сейчас уже приближается к отметке 12 метров. За сутки в городе подтопило ещё свыше 800 домов. Всего в зоне ЧС более трёх тысяч зданий и восемь тысяч садовых участков.

На многих улицах передвигаться можно только на лодках. Спасатели делают всё возможное, чтобы не допустить подтопления новых территорий. Продолжается эвакуация населения. Также было принято решение ночью вывезти всех пациентов перинатального центра.

Из-за паводка остановлена работа котельной в одном из районов, больше десятка домов остались без теплоснабжения. Вода вплотную подошла и к многоэтажкам, затопило жилой комплекс, там обрушилась пристройка.

Всего в области эвакуированы более 13 тысяч человек. Из других регионов жителям доставляют гуманитарную помощь - продукты и предметы первой необходимости. Очень сильно от стихийного бедствия пострадал Орск. Большая вода постепенно уходит из города. Однако обстановка до сих пор сложная.

Где возможно, жители уже осматривают свои дома. Последствия паводка устраняют спасатели, на улицах техника откачивает воду. Смотрите репортаж Петра Вершинина.

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