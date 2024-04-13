Люди не хотят воевать

На Западе отчаянно думают, как остановить продвижение российских войск на линии фронта. А Владимир Зеленский уже не скрывает: ситуация настолько критична, что бойцы ВСУ дезертируют целыми подразделениями. Глава киевского режима пытается стращать соотечественников рассказами о последствиях бегства с поля боя целого подразделения.

"Представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушёл со своего места. И из-за того, что он ушёл (а линия фронта длинная и расстояние между одной ротой и другой может быть немаленьким), и в итоге бойцы другого подразделения были окружены", - рассказал Зеленский журналистам.

В рядах ВСУ наблюдается паника: новый закон о мобилизации не предполагает демобилизации. Замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде даже не скрывает, чьи интересы обслуживает Банковая – интересы Запада.

Тем временем Россия запросила заседание Совбеза ООН. Москва призывает Запад прекратить вооружать террористический режим. Отдельно наш постпред при ООН остановился на чудовищном теракте в "Кроксу сити холле", следы которого ведут в Киев.

"Уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в это отвратительное бесчеловечное преступление", - сказал Василий Небензя.

На Западе пока лишь думают о том, как бы продолжить воевать с Россией руками украинцев и не сильно при этом раскошеливаться. Вот уже и Дональд Трамп, сочувствующий на телекамеры всем погибшим мирным гражданам, озвучил свой бизнес-план – выдать кредит Украине. А ведь раньше говорил, что знает, как завершить конфликт буквально за сутки.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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