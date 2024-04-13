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Собянин рассказал об успехах московских школьников на Всероссийской олимпиаде

14:14
  • суббота
  • 13 апреля 2024

Ребята показали отличные результаты

Сборная Москвы завоевала 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. Победителями и призёрами стали ученики из 131 столичной школы.

17 школьников набрали больше всех баллов по французскому языку, искусству, физике, испанскому языку, праву, астрономии, экономике, экологии, обществознанию, информатике, итальянскому и китайскому языкам. Отличные результаты показали ребята на олимпиаде по информатике: москвичи завоевали 99 дипломов.

Победители и призёры олимпиады смогут поступить в вузы на льготных условиях. Мэр поздравил школьников с отличными результатами.

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