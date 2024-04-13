Собянин рассказал об успехах московских школьников на Всероссийской олимпиаде

Ребята показали отличные результаты

Сборная Москвы завоевала 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. Победителями и призёрами стали ученики из 131 столичной школы.

17 школьников набрали больше всех баллов по французскому языку, искусству, физике, испанскому языку, праву, астрономии, экономике, экологии, обществознанию, информатике, итальянскому и китайскому языкам. Отличные результаты показали ребята на олимпиаде по информатике: москвичи завоевали 99 дипломов.

Победители и призёры олимпиады смогут поступить в вузы на льготных условиях. Мэр поздравил школьников с отличными результатами.

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