В Турции кабина фуникулёра с людьми сорвалась в пропасть

Есть пострадавшие

Масштабная спасательная операция проходит в турецкой Анталье. Десятки людей, которые ещё с вечера 12 апреля застряли на фуникулере, ждут эвакуации.

Все произошло, когда одна из кабин сорвалась с тросов и рухнула вниз на горный склон. Один человек погиб, десять пострадали. Из-за аварии канатную дорогу обесточили и остановили.

К полудню 13 апреля удалось спустить вниз 128 пассажиров. 43 пока находятся в кабинках. Люди уже провели на высоте более 15 часов. В операции задействованы вертолёты, военно-транспортный самолёт и свыше ста единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

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