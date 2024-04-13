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В Москве наградили победителей технологической олимпиады

12:26
  • суббота
  • 13 апреля 2024

Они смогут поступить в вузы на льготных условиях

В Москве наградили победителей и призёров Национальной технологической олимпиады. Чествовали 25 школьников из разных регионов, которые показали лучшие результаты по направлениям "Беспилотные авиационные системы", "Летающая робототехника" и "Автономные транспортные системы".

Всего по этим и другим профилям заявки подали более 140 тысяч человек. Победа даёт участникам льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Олимпиада проходит на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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