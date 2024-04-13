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Собянин рассказал о транспортной доступности Коммунарки

13:01
  • суббота
  • 13 апреля 2024

Скоро там откроется станция метро

Станция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро готова уже больше, чем наполовину. Об этом рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Как ожидается, пассажиропоток будет свыше 20 тысяч человек в день. Кроме того, там создадут крупный пересадочный комплекс, отметил мэр.

Развивают и прилегающую улично-дорожную сеть, а также строят магистраль Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе. Трасса станет одной из главных транспортных артерий Новой Москвы.

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