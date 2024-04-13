Известные актёры приняли участие в акции "Сад памяти"

Он посадили деревья на ВДНХ

Уже в пятый раз в России и за её пределами проходит международная акция "Сад памяти". Впервые зелёные памятники появились сегодня на ВДНХ.

Во время общегородского субботника известные актёры и волонтёры посадили саженцы рябины и горной сосны, а также кустарники роз, сообщает "ТВ Центр".

"Сад памяти" - ежегодная акция, к ней уже присоединились добровольцы более чем из 50 стран. Цель - почтить павших в период Великой Отечественной войны и высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем.

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