На северо-западе Москвы появится ещё один храм

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-востоке Москвы строят храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Однокупольную церковь с колокольней возводят по индивидуальному проекту. Здание сможет вместить 500 человек. Кроме того, в планах построить и четырёхэтажный приходской дом с классами для занятий, спортивным и актовым залами.

Там будет работать детский сад и досуговый центр. Вокруг храма находится много новых домов. Завершить работы должны к тому моменту, когда жители переедут в свои квартиры, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"