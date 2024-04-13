Силы ПВО России сбили за сутки 222 беспилотника

А также восемь снарядов HIMARS и Vampire

Средствами ПВО России за сутки сбито 222 украинских беспилотника, восемь снарядов HIMARS и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, на донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Также отражены две атаки штурмовых групп противника южнее Новомихайловки в ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"