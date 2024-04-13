Культура в цифре: Собянин рассказал о популярных онлайн-сервисах

Они постоянно развиваются

У москвичей есть уникальная возможность воспользоваться современными технологиями в сфере культуры. О городских онлайн-сервисах рассказал на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

К примеру, приобрести билеты в культурные организации Москвы можно через единую систему. Также не выходя из дома можно получить единый читательский билет и забронировать книги в библиотеке.

Ещё один сервис позволяет запланировать прогулку по столице и изучить город онлайн. В этом поможет проект "Узнай Москву".

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