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В Луганске атакован машиностроительный завод

14:52
  • суббота
  • 13 апреля 2024

Есть пострадавшие

ВСУ ударили по Луганску. Ракетной атаке подвергся машиностроительный завод, над городом поднимается чёрный дым, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщил глава региона Леонид Пасечник, под обстрел попали жилые дома, которые находятся рядом с предприятием. На месте работают оперативные службы, есть данные о троих пострадавших.

Власти Луганска планировали в скором времени запустить производство на заводе. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей города.

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Дым после обстрела Луганска со стороны украинских военных
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