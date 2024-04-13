В Луганске атакован машиностроительный завод

Есть пострадавшие

ВСУ ударили по Луганску. Ракетной атаке подвергся машиностроительный завод, над городом поднимается чёрный дым, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщил глава региона Леонид Пасечник, под обстрел попали жилые дома, которые находятся рядом с предприятием. На месте работают оперативные службы, есть данные о троих пострадавших.

Власти Луганска планировали в скором времени запустить производство на заводе. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей города.

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