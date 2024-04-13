Иран захватил гражданское судно в Ормузском проливе

Израиль выступил с заявлением

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили контейнеровоз под флагом Португалии в Ормузском проливе, сообщает Associated Press. По некоторым данным, судно принадлежит компании израильского миллиардера Эяля Офера. Именно поэтому его и захватил КСИР. На борту корабля находятся 25 членом экипажа.

Инцидент произошёл в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ. Другим судам, находящимся в этом регионе, рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

МИД Израиля назвал захват гражданского судна актом пиратства и заявил о грубом нарушении международного права. В дипведомстве предложили признать КСИР террористической организацией.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после того, как 1 апреля Тель-Авив нанёс ракетный удар по посольству Ирана в Дамаске, в результате которого погиб генерал КСИР и несколько высокопоставленных военных. Тегеран обещал удар возмездия по военным объектам Израиля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"