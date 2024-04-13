ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран захватил гражданское судно в Ормузском проливе

16:04
  • суббота
  • 13 апреля 2024

Израиль выступил с заявлением

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили контейнеровоз под флагом Португалии в Ормузском проливе, сообщает Associated Press. По некоторым данным, судно принадлежит компании израильского миллиардера Эяля Офера. Именно поэтому его и захватил КСИР. На борту корабля находятся 25 членом экипажа.
Восемь человек погибли в результате удара израильских ВВС по Дамаску

Инцидент произошёл в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ. Другим судам, находящимся в этом регионе, рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

МИД Израиля назвал захват гражданского судна актом пиратства и заявил о грубом нарушении международного права. В дипведомстве предложили признать КСИР террористической организацией.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после того, как 1 апреля Тель-Авив нанёс ракетный удар по посольству Ирана в Дамаске, в результате которого погиб генерал КСИР и несколько высокопоставленных военных. Тегеран обещал удар возмездия по военным объектам Израиля. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.