В Сиднее расследуют убийство шести человек в торговом центре

Ранения получили восемь покупателей

Мужчина с ножом убил шестерых и ранил восьмерых посетителей торгового центра в пригороде Сиднея. Преступника застрелили полицейские, сообщают местные СМИ.

Среди раненых есть девятимесячный ребёнок, ему проведена сложная операция. Ещё несколько человек находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил полицейских за работу.

Известно, что в спасении людей в торговом центре принимал участие некий русскоязычный мужчина. Он пытался блокировать злоумышленника криками "Шаг назад!".

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