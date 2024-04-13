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В Сиднее расследуют убийство шести человек в торговом центре

17:15
  • суббота
  • 13 апреля 2024

Ранения получили восемь покупателей

Мужчина с ножом убил шестерых и ранил восьмерых посетителей торгового центра в пригороде Сиднея. Преступника застрелили полицейские, сообщают местные СМИ.

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Среди раненых есть девятимесячный ребёнок, ему проведена сложная операция. Ещё несколько человек находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил полицейских за работу.

Известно, что в спасении людей в торговом центре принимал участие некий русскоязычный мужчина. Он пытался блокировать злоумышленника криками "Шаг назад!".

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