В Москве прошёл первый в этом году субботник

Москвичи приняли активное участие

В Москве прошёл первый в этом году общегородской субботник. В Telegram-канале комплекса городского хозяйства поблагодарили всех, кто посвятил свой выходной любимому городу. В субботнике приняли участие около 900 тысяч человек.

В апреле в Москве традиционно проходит месячник по благоустройству после зимы. В этом году зима была снежная. Предстоит привести в порядок дворы и подъезды, дороги и связанные с ними территории, убраться в парках и общественных пространствах.

Следующий субботник в столице пройдёт 20 апреля.

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