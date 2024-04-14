Большая вода приближается к Кургану

А в Орске пройден пик наводнения

В Кургане уровень реки Тобол за сутки вырос на 75 сантиметров и скоро может достигнуть критической отметки. Течение заметно усилилось, волна движется в сторону города, смыв по дороге понтонный мост.

На берегу специалисты МЧС укладывают водоналивные дамбы. Продолжается эвакуация населения. Всего в области подтоплено более 300 домов и почти 500 садовых участков.

В Оренбурге, как сообщают власти, пик паводка пройден. Уровень реки Урал начинает постепенно снижаться, но ситуация в городе очень сложная. Под водой находятся целые улицы. Грунт на дорогах очень неустойчивый, это сильно затрудняет работу тяжёлой техники. Затоплены частные дома и нижние этажи жилых комплексов. Помощь населению оказывают спасатели.

Постепенно освобождается от большой воды Орск. Там работает специальный корреспондент "ТВ Центра" Пётр Вершинин (смотрите репортаж из Орска).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"