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Сотни дронов и ракет: Иран атаковал Израиль

10:02
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Большинство ракет сбиты

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Накануне вечером Израиль впервые напрямую был атакован Ираном. В стороне Израиля выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".
Иран пригрозил США атакой в случае вмешательства в конфликт

В Тегеране об ударе предупреждали заранее, называя его возмездием за обстрел посольства в Сирии 1 апреля. Одновременно атаки на Израиль провели проиранские группировки в Ираке и Сирии, йеменские хуситы и ливанская "Хезболла".

Сирены воздушной тревоги звучали по всей стране: в том числе, в Тель-Авиве, Иерусалиме, в районе Голанских высот и крупнейшей в стране атомной электростанции. В КСИР заявляют о поражении важных военных целей. В Тель-Авиве официально подтверждают незначительный ущерб при попадании по военной базе.

ЦАХАЛ сообщает, что система противоракетной обороны "Железный купол", а также американские и британские ВВС перехватили подавляющее большинство ракет. За помощью к медикам за ночь обратились более 30 человек, сообщает "ТВ Центр".

На улицах столицы Ирана этой ночью было многолюдно. Тысячи собравшихся несли флаги Палестины, жгли файеры и скандировали угрозы в адрес США и еврейского государства.

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