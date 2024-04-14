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Российские войска улучшили положение на трёх участках фронта

10:41
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Противник отступает

Российские войска улучшили своё положение по переднему краю на основных участках фронта. На южнодонецком направлении сорвана ротация ВСУ в районе трёх населённых пунктов. Расчет ЗРК "Тор" сбил несколько реактивных снарядов "Хаймарс" и "Ольха", а также ликвидировал два вражеских беспилотника.

И сегодня, в свой профессиональный праздник, войска противовоздушной обороны ВКС несут боевое дежурство, надёжно защищая от нападения противника. Расчёты в любое время суток и при любой погоде в зоне спецоперации прикрывают от ударов вражеских ракет, дронов, планирующих авиабомб и авиации, сообщает "ТВ Центр".

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