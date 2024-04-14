Мир замер в ожидании развязки противостояния Ирана и Израиля

На Ближнем Востоке может начаться большая война

Сегодня атаку Ирана на Израиль обсудит на экстренном заседании Совет безопасности ООН. Он соберётся по запросу Тель-Авива. В постпредстве России происходящее назвали новым острейшим ближневосточным кризисом, который требует немедленного разрешения.

Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что ни регион, ни мир не могут себе позволить ещё одной войны и осудил действия Ирана. К сдержанности призвали обе стороны конфликта: Китай и страны Персидского залива.

А в США пока единой реакции нет. Президент Байден прервал свой отдых и провёл совещание с командой по нацбезопасности. В ближайшее время он намерен обсудить происходящее и с лидерами "Большой семерки". В телефонном разговоре с премьером Нетаньяху Байден назвал минувшую ночь "победой Израиля", так как большинство иранских ударов оказались безуспешными.

В американском Конгрессе призвали дать жёсткий ответ Тегерану. А в Пентагоне заявили, что США не ищут конфликта с Ираном. И попросили израильских коллег заранее предупреждать о возможных ответных шагах, сообщает "ТВ Центр".

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