Военные самоотверженно сражаются

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Подполковник Сергей Суслин с подчинёнными обнаружил в лесополосе замаскированные укрепления, бронетехнику и более 30 украинских боевиков. Наша штурмовая группа внезапно атаковала неприятеля, уничтожив одну бронемашину, миномётный расчёт и более десяти радикалов. Остальные спешно бежали.

Рядовой Айрат Насыров и его мотострелковое подразделение под массированными обстрелами ВСУ отразили две атаки националистов и предотвратили прорыв нашей обороны. Противник не досчитался одного бронеавтомобиля и девяти боевиков, сообщает "ТВ Центр".

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