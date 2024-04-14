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Отразил две атаки противника: всё о подвиге рядового Насырова

11:04
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Военные самоотверженно сражаются

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Подполковник Сергей Суслин с подчинёнными обнаружил в лесополосе замаскированные укрепления, бронетехнику и более 30 украинских боевиков. Наша штурмовая группа внезапно атаковала неприятеля, уничтожив одну бронемашину, миномётный расчёт и более десяти радикалов. Остальные спешно бежали.

Рядовой Айрат Насыров и его мотострелковое подразделение под массированными обстрелами ВСУ отразили две атаки националистов и предотвратили прорыв нашей обороны. Противник не досчитался одного бронеавтомобиля и девяти боевиков, сообщает "ТВ Центр".

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