Ночной удар Ирана по Израилю. Главное

Есть пострадавшие

Все внимание сейчас приковано к Ближнему Востоку, где нарастает эскалация между Израилем и Ираном. Тегеран нанёс удары по израильским военным базам, аэродромам и правительственным объектам, всё в ответ на недавний удар по своему посольству в Дамаске. Система ПВО с атакой в основном справилась. Но теперь даже в Вашингтоне опасаются, что Израиль может ответить, не задумываясь о последствиях. На экстренное заседание уже этим вечером соберётся Совбез ООН.

Десятки огненных вспышек над Храмовой горой в Иерусалиме появились в небе поздно вечером 13 апреля. Тут же сирены воздушной тревоги дали понять: речь идёт о настоящем нападении. Более трёхсот крылатых и баллистических ракет, а также боевых беспилотников обрушились на территорию еврейского государства.

Первая в истории прямая атака со стороны Ирана продолжалась около пяти часов. Система противоракетной обороны "Железный купол" изо всех сил пыталась отразить удары по Тель-Авиву и другим городам, по Голанским высотам и крупнейшей в стране атомной электростанции в пустыне Негев. На помощь ЦАХАЛ пришли и союзники – размещённые в регионе ВВС США и Великобритании.

Одновременно с Ираном атаки провели союзные ему группировки в Ираке и Сирии, йеменские хуситы и ливанская "Хезболла". В Тель-Авиве официально подтверждают лишь попадание по военной базе, а причинённый ущерб называют незначительным. Сообщается о ранении девочки. Впрочем, по данным медиков, за помощью к врачам за ночь обратились более 30-ти человек.

В Тегеране результаты атаки трактуют иначе: заявляют о поражении важных военных целей на территории Израиля. Поэтому всю ночь на улицах иранской столицы радостно и грозно шумели многотысячные толпы. Собравшиеся несли флаги Ирана, Палестины и "Хезболлы", жгли фейерверки и угрожали смертью США и сионистам.

Об ударе возмездия Иран предупреждал заранее, с 1 апреля, когда израильские ВВС разбомбили посольство Ирана в Дамаске. Жертвами удара стали, в том числе высокопоставленные военные. 10 апреля аятолла Хаменеи напрямую заявил: Израиль будет наказан.

Тель-Авив пока что отреагировал лишь ответным обстрелом Ливана, как самой простой и привычной цели. И обратился за помощью к Совету безопасности ООН. Заседание состоится сегодня вечером.

К сдержанности обе стороны конфликта призвали генсек ООН, Китай и страны Персидского залива. А в Соединённых Штатах пока единой реакции нет. Президент Байден прервал свой отдых – провёл совещание с командой по нацбезопасности и пообщался по телефону с премьером Нетаньяху. В Конгрессе США призвали дать Тегерану жёсткий ответ. А вот в Пентагоне заявили: США не ищут конфликта с Исламский республикой. Но на всякий случай продолжат переброску к берегам Израиля боевых кораблей и авиации.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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