Собянин рассказал о грантах для авторов платформы МЭШ

Они получили почти 100 миллионов рублей

Более семи тысяч грантов получили авторы образовательных материалов для платформы "Московская электронная школа" с 2017 года. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Так, разработчикам электронных учебных пособий в прошлом году было выделено почти 100 миллионов рублей. Мэр отметил, что МЭШ - уникальный цифровой помощник учителя.

Платформа стала неотъемлемой частью городской системы образования. А в онлайн библиотеке проекта уже находится более полутора миллионов единиц обучающего контента.

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