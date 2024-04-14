ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о грантах для авторов платформы МЭШ

13:16
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Они получили почти 100 миллионов рублей

Более семи тысяч грантов получили авторы образовательных материалов для платформы "Московская электронная школа" с 2017 года. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Так, разработчикам электронных учебных пособий в прошлом году было выделено почти 100 миллионов рублей. Мэр отметил, что МЭШ - уникальный цифровой помощник учителя.

Платформа стала неотъемлемой частью городской системы образования. А в онлайн библиотеке проекта уже находится более полутора миллионов единиц обучающего контента.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Учитель ведет урок
Учитель ведет урок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.