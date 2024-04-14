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Участников патриотического клуба пригласили на встречу в Москве

11:57
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Речь шла об основах патриотического воспитания

В Москве состоялась встреча Межконфессионального патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия". В этом году главная тема: связь поколений.

Участниками мероприятия стали школьники, кадеты, ветераны и участники боевых действий, представители традиционных религий. Говорили об идеях патриотического воспитания, активной гражданской позиции, а также о любви и уважении к Родине и соотечественникам без разделения по национальному и религиозному принципу.

В программе мероприятий также была запланирована экскурсию по культурным объектам столицы, посещение Музея отечественной военной истории, сообщает "ТВ Центр".

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