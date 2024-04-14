Собянин оценил экономический эффект проекта "Производительность труда"

Он реализуется в Москве с 2022 года
Экономический эффект московских предприятий от участия в национальном проекте "Производительность труда" составил пять миллиардов рублей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что участниками проекта стали уже 306 столичных компаний и их число растёт. К концу этого года к нему подключатся ещё боле 400 московских предприятий.
Нацпроект реализуется в столице с 2022 года. Благодаря ему предприятия находят внутренние резервы для развития, модернизации технологий и повышения зарплат сотрудников.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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