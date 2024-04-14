Из тихой окраины - в уютный район Москвы: прошлое и настоящее Тёплого Стана

Район постоянно развивается

Название этих мест обманчиво: городские температурные рекорды обычно фиксируют не тут. Зато именно этот район расположен у вершины самого большого из холмов, на которых стоит столица. Здесь есть всемирно известная спортивная школа, Геронтологический центр и Академия акварели.

Всё это - о районе Тёплый Стан. Раньше его считали тихой окраиной. Теперь жизнь здесь бурлит, не нарушая при этом атмосферу уюта и комфорта.

Смотрите репортаж Анастасии Мартыновой.

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