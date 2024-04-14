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"Я шагаю по Москве": 60 лет культовому фильму эпохи оттепели

16:54
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Его до сих пор смотрят с удовольствием

60 лет назад, 11 апреля 1964 года на экраны вышел легендарный фильм "Я шагаю по Москве". Сейчас к нему подойдёт эпитет "атмосферный" и даже характеристика "роуд-муви", фильм-путешествие.

В шестидесятых таких слов ещё не было, как и самого жанра. Это кино, по признанию даже его авторов, вроде бы ни о чём. Но почему-то смотрит его, не отрываясь, уже которое поколение. И видит что-то важное и завораживающее.

В чём здесь секрет - пыталась понять Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
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