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Обманчивая жара в апреле: чего ждать москвичам в мае

14:49
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Заморозки могут вернуться

Май в апреле. Погода на неделе преподнесла москвичам подарок - климатическая норма была превышена на десять градусов. Природа живо отреагировала на происходящее.

Цветы - распустились, звери в зоопарке - проснулись, змеи и клещи - вышли на охоту, а дачники уже подумывают приступать к посевной. Не рано ли?

Будут ли ещё заморозки и не придётся ли за апрельское тепло чем-нибудь поплатиться - разбиралась Наталья Бабкина (смотрите видео).

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