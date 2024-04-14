Обманчивая жара в апреле: чего ждать москвичам в мае

Заморозки могут вернуться

Май в апреле. Погода на неделе преподнесла москвичам подарок - климатическая норма была превышена на десять градусов. Природа живо отреагировала на происходящее.

Цветы - распустились, звери в зоопарке - проснулись, змеи и клещи - вышли на охоту, а дачники уже подумывают приступать к посевной. Не рано ли?

Будут ли ещё заморозки и не придётся ли за апрельское тепло чем-нибудь поплатиться - разбиралась Наталья Бабкина (смотрите видео).

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