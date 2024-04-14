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Собянин рассказал о комфорте новых поездов "Иволга"

19:53
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Их становится всё больше в Москве

Новые поезда "Иволга" на 97% состоят из российских деталей. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за год в Москве появилось 19 таких поездов. Они отличаются повышенной эргономичностью и низким уровнем шума.

Ещё в "Иволгах" есть удобные кресла, зарядные устройства для гаджетов и электросамокатов, климат-контроль, системы обеззараживания воздуха и адаптивное освещение.

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