Собянин рассказал о комфорте новых поездов "Иволга"

Их становится всё больше в Москве

Новые поезда "Иволга" на 97% состоят из российских деталей. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за год в Москве появилось 19 таких поездов. Они отличаются повышенной эргономичностью и низким уровнем шума.

Ещё в "Иволгах" есть удобные кресла, зарядные устройства для гаджетов и электросамокатов, климат-контроль, системы обеззараживания воздуха и адаптивное освещение.

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