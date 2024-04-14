В Московском зоопарке показали милые поцелуи панды Катюши с мамой

"ТВ Центр" публикует трогательное видео

Новыми кадрами из жизни панды Катюши поделились в Московском зоопарке. Смотрителям удалось поймать трогательный момент - Катюша нежно целует свою маму Дин-Дин. Первая рождённая в России панда удобно устроилась в объятиях матери, и кажется, не может от неё оторваться.

Нежностями, как отмечают зоологи, панды обмениваются не просто так. Во время поцелуев детеныши собирают у матери остатки пищи. В результате у китайских медвежат формируется иммунитет.

Таким образом, Катюша получает от Дин-Дин полезные бактерии, которые помогут ей извлекать из бамбука питательные вещества.

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