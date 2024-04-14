ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Московском зоопарке показали милые поцелуи панды Катюши с мамой

19:15
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

"ТВ Центр" публикует трогательное видео

Новыми кадрами из жизни панды Катюши поделились в Московском зоопарке. Смотрителям удалось поймать трогательный момент - Катюша нежно целует свою маму Дин-Дин. Первая рождённая в России панда удобно устроилась в объятиях матери, и кажется, не может от неё оторваться. 

Панда Катюша устроила погоню за кипером
Панда Катюша встречает весну, катаясь с горки

Нежностями, как отмечают зоологи, панды обмениваются не просто так. Во время поцелуев детеныши собирают у матери остатки пищи. В результате у китайских медвежат формируется иммунитет.

Таким образом, Катюша получает от Дин-Дин полезные бактерии, которые помогут ей  извлекать из бамбука питательные вещества.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Большая панда Диндин и ее детеныш Катюша в Московском зоопарке
Большая панда Диндин и ее детеныш Катюша в Московском зоопарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.