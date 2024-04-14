Куклачёв вышел на связь из больницы после инфаркта

Артист рассказал об операции на сердце

Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Как рассказал ТАСС сам артист, во время операции на сердце ему установили пять стентов.

Ранее директор Цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что артист перенёс трёхчасовую операцию на сердце.

Куклачёву стало плохо вечером 12 апреля на юбилейном концерте по случаю его 75-летия. Клоуна срочно госпитализировали в московскую больницу.

Концерт назывался "Самый добрый клоун". По словам сына артиста, он выложился на сцене по полной и уже после представления начал жаловаться на боли в груди.

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