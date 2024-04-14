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На Москву надвигается сильный дождь с грозой

18:56
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Москвичей предупредили о непогоде

Вечером 14 апреля Москву накроет атмосферный фронт с дождями, грозой и порывистым ветром. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сильный дождь начнётся около 19 часов и может продлиться до вечера понедельника. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В ведомстве традиционно рекомендует москвичам парковать автомобили подальше от деревьев, при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистам лучше не совершать резких манёвров и не превышать скорость.

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