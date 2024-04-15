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Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос еще на 140 сантиметров

08:42
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Показатель достиг 631 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 631 сантиметра по данным на утро понедельника, 15 апреля. Об этом сообщили власти Курганской области в Telegram-канале.

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В Курганской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации областного масштаба.

Тем временем, как сообщает ТАСС, Мало-Чаусовский железобетонный мост подтопило паводковыми водами реки Тобол в Кургане.

Российский лидер Владимир Путин регулярно выслушивает доклады компетентных органов и властей регионов о паводковой ситуации, контролируя оказание помощи местным жителям. Лично посещать субъекты Федерации, оказавшиеся под ударом стихии, президент пока не планирует.

Тем временем губернатор Курганской области Вадим Шумков настоятельно просит жителей выполнять все требования представителей власти и быть готовыми к эвакуации. Большая вода может дойти до СНТ на правом берегу Тобола, а если не выдержит защитная дамба, то и до центральной части Кургана.

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