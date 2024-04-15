ПВО перехватила украинский дрон над Краснодарским краем

Это шестнадцатый сбитый беспилотник ВСУ в этом регионе за двое суток

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли сил противовоздушной обороны. Украинский дрон сбит над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Беспилотник ВСУ перехвачен рано утром 15 апреля.

Днем ранее противник пытался устроить массированную атаку дронов на регион. Около 6:30 утра 14 апреля пять украинских беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря. Позже над территорией Краснодарского края ПВО уничтожила десять украинских БПЛА.

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