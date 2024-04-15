ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек

08:29
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

170 из них - это дети

В Оренбурге из-за паводков эвакуировали 1708 человек, в том числе 170 детей.

Об этом в понедельник, 15 апреля, заявила городская мэрия в своем Telegram-канале. В настоящий момент в пунктах временного размещения остаются 297 человек, из них 96 – дети.

Остаются затопленными 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений, 55 – это многоквартирные дома.

Ранее в МЧС сообщили, что глава ведомства Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, чтобы проверить исполнение поручений по ликвидации паводка. Как ожидается, министр посетит город Орск, наиболее пострадавший от паводка.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Затопленные жилые дома в Оренбурге
Затопленные жилые дома в Оренбурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.