С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек

170 из них - это дети

В Оренбурге из-за паводков эвакуировали 1708 человек, в том числе 170 детей.

Об этом в понедельник, 15 апреля, заявила городская мэрия в своем Telegram-канале. В настоящий момент в пунктах временного размещения остаются 297 человек, из них 96 – дети.

Остаются затопленными 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений, 55 – это многоквартирные дома.

Ранее в МЧС сообщили, что глава ведомства Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, чтобы проверить исполнение поручений по ликвидации паводка. Как ожидается, министр посетит город Орск, наиболее пострадавший от паводка.

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