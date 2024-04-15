Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Удар нанесен бомбами ОДАБ-500

Командный пункт ВСУ и живую силу противника уничтожили на южнодонецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что удар нанесен неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Такая техника позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Экипажи Су-34, успешно выполнив задачу, возвратились на аэродром базирования, передает РИА Новости. В Минобороны напомнили, что армейская авиация в зоне СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта и авиационной поддержке подразделений.

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