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Подполье: ВС России ударили по французским наемникам в Славянске

08:56
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Россия продолжает спецоперацию на Украине

Российские военные ударили по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске. Об этом в понедельник, 15 апреля, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По словам подпольщика, которые приводит РИА Новости, "прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам".

В настоящее время треть территории Славянска перекрыта военными, проводится массовая проверка документов и смартфонов всех, кто оказался на улице.

Ранее сообщалось, что группа наемников из Польши численностью до роты прибыла в район подконтрольного Киеву города Орехов в Запорожской области. Предполагается, что из Орехова поляки могут двинуться к участкам линии боевого соприкосновения у Работино, Малой Токмачки или Вербового.

Тем временем на кладбищах в целом ряде американских штатов, от Виргинии до Калифорнии, появляются могилы наемников, которые были ликвидированы российскими военными во время спецоперации на Украине, хотя официально Вашингтон продолжает уверять в отсутствии американских военных в рядах ВСУ.

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