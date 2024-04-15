При этом по достижении 14 лет не потребуется согласие родителей

В Германии вновь "пробито дно", на этот раз — законодательной нормой, разрешающей смену пола раз в год. Такое мнение в понедельник, 15 апреля, высказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как указала чиновница в своем Telegram-канале, "после 14 (лет) ребятки могут определяться сами, без папы с мамой, без формальностей".

Захарова поинтересовалась, почему делать это разрешили всего лишь раз в год — "зачем сдерживать себя в свободе выбора". Затем спикер МИД предположила, что, "возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить".

В России смена пола законодательно запрещена, исключение составляют медицинские показания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что эта мера направлена на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. То, что за рубежом растет количество подобных операций, по словам политика, "путь, ведущий к вырождению нации", что неприемлемо для России.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что пока на Западе неприкрыто уничтожаются фундаментальные семейные ценности, Россия выбирает другой путь.

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