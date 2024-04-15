ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова отреагировала на разрешение властей ФРГ менять пол раз в год

09:17
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

При этом по достижении 14 лет не потребуется согласие родителей

В Германии вновь "пробито дно", на этот раз — законодательной нормой, разрешающей смену пола раз в год. Такое мнение в понедельник, 15 апреля, высказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Психограмма Германии: Немцы устали от войны и очень боятся Путина

Как указала чиновница в своем Telegram-канале, "после 14 (лет) ребятки могут определяться сами, без папы с мамой, без формальностей".

Захарова поинтересовалась, почему делать это разрешили всего лишь раз в год — "зачем сдерживать себя в свободе выбора". Затем спикер МИД предположила, что, "возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить".

В России смена пола законодательно запрещена, исключение составляют медицинские показания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что эта мера направлена на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. То, что за рубежом растет количество подобных операций, по словам политика, "путь, ведущий к вырождению нации", что неприемлемо для России.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что пока на Западе неприкрыто уничтожаются фундаментальные семейные ценности, Россия выбирает другой путь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.