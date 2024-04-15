Израиль готов принять решение об ответе на действия Ирана

Постпред России назвал происходящее парадом лицемерия и двойных стандартов

Израиль уже сегодня может принять решение об ответе на действия Ирана, сообщили сразу несколько авторитетных зарубежных изданий. Россия призывает стороны к сдержанности. На экстренном заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя рассказал о реальных причинах эскалации конфликта на Ближнем Востоке и назвал заявления и оценки западных дипломатов парадом лицемерия.

Для Организации объединенных наций это был непростой день. Все противоречия в Совете безопасности обострились до предела, а двойные стандарты, диктуемые западными странами во главе с США, стали еще более очевидными. Генсек ООН, взяв слово первым, напоминает: ситуация подошла к роковой черте.

Но даже в стенах ООН со стороны Запада нет и намека на сдержанность. Великобритания, Франция и, конечно же, США требуют немедленно призвать Иран к ответу и, само собой, ужесточить санкции, которые из без того Тегеран испытывает на себе уже десятки лет.

Но весь цинизм ситуации в том, что после ракетной атаки Ирана по израильским объектам Совбез ООН по требованию Израиля собрался незамедлительно. Тогда как такая же просьба Тегерана после варварской бомбардировки иранского консульства в Дамаске 1 апреля была проигнорирована.

Постпред России в международной организации Василий Небензя назвал происходящее парадом лицемерия и двойных стандартов.

"То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом на позорное бездействие Совета безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем, далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля", - заявил Василий Небензя

В Тегеране подчеркивают: если бы после событий 1 апреля действия Израиля получили осуждение в ООН, ответные меры не были бы такими жёсткими, более того, удара по объектам в Израиле вообще можно было бы избежать. Но спустя две недели коллективный запад так и не отреагировал. Впрочем, и сегодня Иран готов проявлять сдержанность после того, как цели ответного удара достигнуты.

Однако в неадекватности ответов Израиля мир убедился после начала операции в секторе Газа. Анклав до сих пор ровняют с землей. Жертв среди мирного населения уже десятки тысяч. Инфраструктура полностью уничтожена. Теперь Израиль подготовил ответ Ирану, который может последовать уже в текущие сутки.

Примечательно, что президент Байден в сложившейся ситуации предпочел промолчать Издание "Политико" объяснило такую реакцию Байдена нежеланием провоцировать Иран и избежать эскалации конфликта. Однако в Тегеране хорошо знают, что именно США являются главным партнером и защитником Израиля и заранее предупредили Вашингтон: в случае американской агрессии ответ будет пропорциональным.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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