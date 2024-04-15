В Курганской области уровень воды вырос почти на полтора метра

Подтоплены около 900 жилых домов и приусадебных участков.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол за сутки вырос почти на полтора метра. Подтоплены около 900 жилых домов и приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 13 тысяч человек. Наиболее сложная паводковая ситуация в Оренбургской области. В Орск сегодня прибыл глава МЧС Александр Куренков. Вода начинала уходить из домов, и в городе приступили к восстановлению инфраструктуры.

Вода изрядно похозяйничала в доме. Ущерб - колоссальный, сетует Надежда Максимкина. Свежий ремонт, новая мебель - всё пришло в негодность. Отвалилась плитка в ванной, размокли полы, бытовая техника и проводка неисправны.

Река Урал постепенно отступает. За сутки уровень воды у Оренбурга снизился больше чем на 20 сантиметров. Люди начали возвращаться в свои дома, однако некоторым возвращаться некуда.

Тех, чьи дома устояли, власти города предупредили о новой опасности. Санитарную обработку улиц начали в Орске. Здесь остаются подтопленными почти четыре тысячи домов. Сегодня в город прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка и оказывать помощь людям. В некоторые населенные пункты вода пришла только сейчас. Это село Никольское - большинство жителей уже покинули свои дома, остальных эвакуируют сотрудники МЧС. Только самые отчаянные не уехали из посёлка имени Куйбышева.

Продолжается борьба с паводком и в соседней Курганской области. Река Тобол отрезала некоторые сёла от окружного центра - спасатели доставляют людям питьевую воду и предметы первой необходимости. Подтоплены почти 900 домов и приусадебных участков. Жителей эвакуируют.

Из-за паводка покидают свои дома и жители Томской области. Здесь затоплены дороги, сёла и садовые товарищества - уровень воды в реке Томи продолжает расти - уже начало размывать насыпную дамбу.

А в Бурятии в движение пришла река Селенга - на ней заторы льда. Их предстоит взрывать сапёрам МЧС. Подтоплены частные дома и садовые участки. В Улан-Удэ ведён режим повышенной готовности.

Встретить паводок готовятся и в Омской области. Здесь без транспортного сообщения остались 35 населённых пунктов. Паромные переправы смогут организовать после прохождения ледохода.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"