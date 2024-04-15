Маяк Анива на Сахалине закроют на реконструкцию

Уникальное сооружение было заброшено

Одну из главных достопримечательностей Сахалина - маяк Анива - закроют на реконструкцию. Загадочная башня появилась в южной части острова ровно 85 лет назад. Труднодоступная и притягательная, она пользуется популярностью среди туристов. Последние несколько десятилетий уникальное сооружение было заброшено и медленно приходило в упадок.

Словно сказочная башня, на краю Земли, где дуют пронизывающие ветра. Величественный и по-своему прекрасный маяк Анива. Вокруг только холодные волны пролива Лаперуза, густой туман и чайки. Которых гиды, видимо, для создания таинственной атмосферы называют переродившимися душами утонувших моряков. Жалобными криками, повествующих туристам о своей горькой доле.

В общем, от красоты дух захватывает. До ближайшего поселка Новиково по воде 40 километров. Дальше пешком, ни дорог, ни лестниц, только канаты. Сахалинский маяк Анива или, как его называли японцы Нако-Сирето-Мисаки, построили 1939, причем, в одном из самых труднодоступных мест.

Возвели Аниву японские строители, в то время эта часть Сахалина принадлежала стране восходящего солнца. Уменьшенную копию маяка тогда даже подарили императору Харахито. 9-этажную башню, мощный прожектор, которой было видно за 35 километров, обслуживали 12 рабочих. Здесь было всё необходимое для автономной жизни.

После войны скала Сивучья отошла к Советскому союзу. В 90-м маяк вновь прогремел на всю страну, став полностью автономным. Людей заменила ядерная установка. О тех временах сейчас напоминает разве что предупреждающая надпись. Ведь в 2006 году опасные компоненты с острова вывезли, а свет маяка погас навсегда. Из функционального сооружения Анива превратилась исключительно в достопримечательность.

Внутри словно время остановилось – деревянные рамы, разбитые окна и холодная печь. Каркас башни медленно, но верно размывает соленая вода. Нужен большой ремонт, точнее, кропотливая реставрация.

Займутся ей лучшие специалисты Сахалинской области, в чью собственность теперь передали Аниву. Первый этап – изучение. Для этого на скалу прибыл целый десант – линейки, пробирки, сложные схемы и чертежи. Важно зафиксировать каждую деталь.

Для того, чтобы доставлять материалы, рядом со скалой возведут причал. После завершения ремонта его оставят для туристов. Им, а не морякам теперь Анива вновь будет служить путеводной звездой.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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