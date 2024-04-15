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Маяк Анива на Сахалине закроют на реконструкцию

11:51
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Уникальное сооружение было заброшено

Одну из главных достопримечательностей Сахалина - маяк Анива - закроют на реконструкцию. Загадочная башня появилась в южной части острова ровно 85 лет назад. Труднодоступная и притягательная, она пользуется популярностью среди туристов. Последние несколько десятилетий уникальное сооружение было заброшено и медленно приходило в упадок.

Словно сказочная башня, на краю Земли, где дуют пронизывающие ветра. Величественный и по-своему прекрасный маяк Анива. Вокруг только холодные волны пролива Лаперуза, густой туман и чайки. Которых гиды, видимо, для создания таинственной атмосферы называют переродившимися душами утонувших моряков. Жалобными криками, повествующих туристам о своей горькой доле.

В общем, от красоты дух захватывает. До ближайшего поселка Новиково по воде 40 километров. Дальше пешком, ни дорог, ни лестниц, только канаты. Сахалинский маяк Анива или, как его называли японцы Нако-Сирето-Мисаки, построили 1939, причем, в одном из самых труднодоступных мест.

Возвели Аниву японские строители, в то время эта часть Сахалина принадлежала стране восходящего солнца. Уменьшенную копию маяка тогда даже подарили императору Харахито. 9-этажную башню, мощный прожектор, которой было видно за 35 километров, обслуживали 12 рабочих. Здесь было всё необходимое для автономной жизни.

После войны скала Сивучья отошла к Советскому союзу. В 90-м маяк вновь прогремел на всю страну, став полностью автономным. Людей заменила ядерная установка. О тех временах сейчас напоминает разве что предупреждающая надпись. Ведь в 2006 году опасные компоненты с острова вывезли, а свет маяка погас навсегда. Из функционального сооружения Анива превратилась исключительно в достопримечательность.

Внутри словно время остановилось – деревянные рамы, разбитые окна и холодная печь. Каркас башни медленно, но верно размывает соленая вода. Нужен большой ремонт, точнее, кропотливая реставрация.

Займутся ей лучшие специалисты Сахалинской области, в чью собственность теперь передали Аниву. Первый этап – изучение. Для этого на скалу прибыл целый десант – линейки, пробирки, сложные схемы и чертежи. Важно зафиксировать каждую деталь.

Для того, чтобы доставлять материалы, рядом со скалой возведут причал. После завершения ремонта его оставят для туристов. Им, а не морякам теперь Анива вновь будет служить путеводной звездой.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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Маяк Анива на Сахалине
Маяк Анива на Сахалине
Маяк Анива на Сахалине
Маяк Анива на Сахалине
Маяк Анива на Сахалине
Маяк Анива на Сахалине
Маяк Анива на Сахалине
Маяк Анива на Сахалине
Маяк Анива на Сахалине
Маяк Анива на Сахалине
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