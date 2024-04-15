Москвичей предупредили о дождливой неделе

Атмосферное давление намного ниже нормы

Дожди в Москве будут идти всю неделю, начиная с понедельника, 15 апреля. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, эти дни пройдут под влиянием циклона.

По словам метеоролога, погода в ближайшие семь дней будет облачная с прояснениями, ожидаются кратковременные и умеренные дожди. Атмосферное давление существенно понизится: оно будет ниже нормы примерно на 10 миллиметров ртутного столба. А в понедельник и вторник - даже на 12 миллиметров, приводит слова Вильфанда ТАСС.

А специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что 15 и 19 апреля в столице может пойти мокрый снег, который сразу же будет таять. К тому же за четыре дня в Москве может выпасть месячная норма осадков — до 37-38 миллиметров. Это, уточнил синоптик, три-четыре ведра дождевой воды на квадратный метр.

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