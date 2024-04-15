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В США признали неспособность воевать с Россией

09:38
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Это должны понять все американцы

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор объяснил неспособность американцев и европейцев бороться с Россией.

Запад не имеет достаточных военных сил, чтобы противостоять России. В Вашингтоне должны это понять, сообщил отставной полковник.

"Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью России. Американцы должны это осознать", - написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее Макгрегор заявил, что отказ США от переговоров с Россией по Украине обрекает население последней на вымирание. Неудачи на Украине резко нарушили равновесие в Европе в сторону России.

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