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Боец ВС России уничтожил немецкий танк Leopard 2 одним выстрелом

09:38
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Эти машины горят, как спички, рассказал артиллерист

Российский артиллерист Сергей Лазаренко, уничтоживший в ходе спецоперации танк Leopard 2, рассказал, что поразил его первым же снарядом.

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Видео уничтожения шестого танка Abrams в зоне СВО

По словам российского бойца, танк немецкого производства был поражен с помощью самоходной гаубицы "Мста-СМ2" точным попаданием с первого же снаряда.

Как подчеркнул Лазаренко, которого цитирует RT, танки Leopard отнюдь не являются непобедимыми, они "с первого попадания горят".

В Министерстве обороны России рассказали, что военнослужащие группировки Запад, участвующие в уничтожении танков Leopard 2 на купянском направлении, были награждены сертификатами на денежные выплаты.

Ранее СМИ писали, что западные танки Abrams и Leopard на Украине уничтожать легко. Машины вязнут в грязи из-за тяжелой брони и теряют подвижность. Вдобавок к и без того немалому весу украинцы крепят на поставленную им западную бронетехнику динамическую защиту, что лишь усугубляет ситуацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что и поставленные Украине Соединенными Штатами танки Abrams будут уничтожаться в зоне СВО так же, как и любые другие. В целом, по словам представителя Кремля, это планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину.

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