Отсутствие единства обошлось ЕС очень дорого

Неоднородная реакция Евросоюза на украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа дорого обошлась объединению в отношениях с разными странами. Такое мнение высказал в понедельник, 15 апреля, глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Дипломат признал, что "отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии".

Боррель посетовал на то, что "разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой", хотя в случае с Украиной Брюссель действовал "решительно, поскольку было единство между странами ЕС", сообщает РИА Новости.

Нет у Европы и единства с союзниками по Североатлантическому альянсу. Жозеп Боррель заявил, что Европа должна рассчитывать на саму себя, а не на партнеров по этому военно-политическому блоку. Политик призвал сделать оборону "сердцем европейской политики".

Спикер МИД России Мария Захарова между тем предрекла Евросоюзу кончину из-за Украины. Чиновница прокомментировала требование главы киевского режима Владимира Зеленского принять Украину в ЕС в июне 2024 года, заявив, что это должно было окончательно добить впавший в кому Евросоюз.

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