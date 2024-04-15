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Иранские гиперзвуковые ракеты поразили цели в Израиле

09:44
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Они преодолели израильскую ПВО

Иранские гиперзвуковые ракеты, запущенные по Израилю, все до одной достигли своих целей. Сообщив об этом, иранский государственный телеканал Press TV уточнил, что ракеты преодолели израильскую противовоздушную оборону.

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В сообщении телеканала не уточняется, какие именно объекты на территории Израиля были атакованы гиперзвуковыми ракетами.

Днем ранее посол Израиля в России Симона Гальперин потребовала, чтобы Москва осудила массированный ракетный удар Ирана по ее стране. На призыв отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат поинтересовалась, может ли Симона вспомнить хотя бы один случай, когда Израиль осудил удар киевского режима по российским регионам? Таких прецедентов нет – зато множество заявлений Тель-Авива поддержку действий преступного режима Зеленского.

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