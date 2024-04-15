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Начальник войск РЭБ России рассказал, какая судьба ждет Starlink

10:16
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Потенциал ОПК России позволяет противодействовать Starlink

Потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволяет противодействовать использованию украинской армией Starlink. Такое заявление сделал в понедельник, 15 апреля, начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России Юрий Ласточкин.
Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink

Как заявил военный в интервью газете "Красная звезда", использование противником коммерческих диапазонов частот, идущее в разрез с международными обязательствами, создает определенные трудности.

Однако научно-технический задел российской "оборонки" обеспечивает возможности оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия.

В марте представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в отношении компании SpaceX. Причиной стали сообщения о том, что российские военные якобы используют спутники Starlink производства SpaceX при ведении боевых действий в рамках спецоперации на Украине.

Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что отключение терминалов спутникового интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева. Политик отметил, что "терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников".

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