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Великобритания решила ссылать мигрантов в Армению

10:41
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Переговоры уже ведутся

Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов. Среди этих государств — Армения, Ботсвана, Кот-д'Ивуар и Коста-Рика.
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Как пишет The Times, Лондон рассчитывает заключить с ними аналог соглашения, ранее подписанного с Руандой. При этом есть резервный список государств Африки, включая Анголу, Кабо-Верде, Танзанию, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне, с которыми британская сторона может начать диалог по отправке туда мигрантов.

Технические переговоры с Ереваном Лондон начал в сентябре 2023 года, когда заместитель британского министра иностранных дел Лео Докерти посетил Армению.

Ранее глава кабмина Великобритании Риши Сунак предупредил, что британское правительство в попытках справиться с потоком нелегалов может решиться на жесткие меры. Политик заявил, что "обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде, поскольку это имеет основополагающее значение для нашего суверенитета".

Евросоюз переживает уже не первый миграционный кризис. Свою роль сыграла агрессивная внешняя политика, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке. Министры внутренних дел ЕС в качестве решения проблемы предлагали не пускать просителей в европейские страны до принятия окончательного решения по их заявкам — например, строить лагеря на границах. 

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