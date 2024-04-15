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Украинскую "Бабу-Ягу" обнаружили в московском офисе

10:24
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Работников заинтересовала начинка дрона

Сотрудники ФСБ обнаружили в офисе московской компании украинский дрон "Баба-Яга".

Как стало известно telegram-каналу Baza, 30-летний директору фирмы, которая занимается поставками телекоммуникационного оборудования, решил изучить дрон, чтобы разработать его аналог. По его словам, в "Бабу-Ягу" встроена антенна "Старлинк" с модулем, который путает спутники и выдает ложную геопозицию. Это и заинтересовало его компанию.

С этой целью  директор обратился к двум бывшим сотрудникам компании, которые сейчас в зоне СВО, с просьбой выслать образец. Один согласился прислать разоруженную "Бабу-Ягу".

Москвич получил посылку через логистическую компанию в свой офис на Партизанской улице. Буквально через 30 секунд к нему ворвались силовики. В настоящее время дрон изъят. По факту случившегося проводится проверка.

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