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Крупные западные компании бегут из Польши

10:44
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

По стране прокатилась волна увольнений

Крупные западные компании уходят из Польши. Глобальные концерны, много лет работавшие в этой стране, закрывают производство. Их руководство приходит к выводу, что эту же работу могут выполнять индийцы – причем значительно дешевле. Эксперты отмечают, что ситуация типична не только для Польши, но и для многих стран Европы.

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Издание Money.pl пишет, что по Польше прокатилась волна массовых увольнений. Те концерны, которые пока не закрывают производство окончательно, сокращают персонал. В результате тысячи людей теряют работу. По мнению экспертов, одной из причин такой ситуации является повышение минимальной заработной платы.

По данным польских СМИ, к июню закроет производство в Плоцке компания Levi Strauss, которая работала в этом городе уже 31 год. С работой попрощаются почти 800 человек. Столько же сотрудников своего польского подразделения намерена уволить Nokia. Работу в краковском филиале компании PepsiCo могут потерять до 200 человек. Многие предприятия решают полностью ликвидировать производство и уйти из Польши: в частности, фирма Stellantis, компания Signify, глобальная IT-корпорация Infosys. Процессы, за которые до сих пор отвечали сотрудники в Польше, теперь будут выполняться в Индии.

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