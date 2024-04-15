Звездного хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента

В шоу-бизнесе разгорается нешуточный скандал

Следственный комитет допросил скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова по уголовному делу о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique.

По данным СК, 16 февраля в клинику Хайдарова на севере Москвы обратился 36-летний мужчина. Ему провели операцию, после которой началось ухудшение. Пациент обратился в клинику повторно. После второго оперативного вмешательства состояние мужчины продолжило ухудшаться. Пострадавшего госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и вскоре умер.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По делу назначены необходимые экспертизы. В рамках расследования проведены обыски и изъята документация.

Как сообщает издание URA.RU, погибший - бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов, ему проводили желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти выясняются.

Ранее на Хайдарова уже поступали жалобы, в том числе и от российских звезд. В частности, певицы Слава и Любовь Успенская рассказывали о неудачной пластике на груди. В свою защиту Хайдаров заявил, что артистки просто не выполняли рекомендации специалистов.

"Пятый канал" выяснил, что у Хайдарова отсутствует подготовка в ординатуре по пластической хирургии и он вообще не имеет права оперировать.

Однако есть и те, кто встал на защиту хирурга. Певец Филипп Киркоров поблагодарил Хайдарова за "фигуру Аполлона", визажист Гоар Аветисян – за тонкую талию, а блогер Давид Манукян – за красивый пресс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"