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Звездного хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента

11:15
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

В шоу-бизнесе разгорается нешуточный скандал

Следственный комитет допросил скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова по уголовному делу о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique.

По данным СК, 16 февраля в клинику Хайдарова на севере Москвы обратился 36-летний мужчина. Ему провели операцию, после которой началось ухудшение. Пациент обратился в клинику повторно. После второго оперативного вмешательства состояние мужчины продолжило ухудшаться. Пострадавшего госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и вскоре умер.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По делу назначены необходимые экспертизы. В рамках расследования проведены обыски и изъята документация.

Как сообщает издание URA.RU, погибший - бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов, ему проводили желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти выясняются.

Ранее на Хайдарова уже поступали жалобы, в том числе и от российских звезд. В частности, певицы Слава и Любовь Успенская рассказывали о неудачной пластике на груди. В свою защиту Хайдаров заявил, что артистки просто не выполняли рекомендации специалистов.

"Пятый канал" выяснил, что у Хайдарова отсутствует подготовка в ординатуре по пластической хирургии и он вообще не имеет права оперировать.

Однако есть и те, кто встал на защиту хирурга. Певец Филипп Киркоров поблагодарил Хайдарова за "фигуру Аполлона", визажист Гоар Аветисян – за тонкую талию, а блогер Давид  Манукян – за красивый пресс.

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Пластический хирург Тимур Хайдаров
Пластический хирург Тимур Хайдаров
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